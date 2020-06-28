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تسجيل 2627 حالة شفاء جديدة من في المملكة

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تسجيل 2627 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة تسجيل 2627 حالة شفاء جديدة من في المملكة
تقرير "الصحة": إجمالي عدد الحالات المتعافية 124755 حالة

تسجيل 2627 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 2627 حالة شفاء جديدة من ، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 182493 حالة، موضحةً أنه تم تسجيل 2627 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 124755 حالة ولله الحمد كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1551 حالة وفاة وبلغ عدد الحالات النشطة 56187 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 22277 حالة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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