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بالأسماء.. إعلان جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي

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بالأسماء.. إعلان جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي بالأسماء.. إعلان جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي
استقبلت خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدماً من مختلف الجنسيات

بالأسماء.. إعلان جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية.

وجاءت الأسماء كالتالي: الفائز في فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية ، الفائز في فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته "البيدق الأخير" وقيمتها 200 ألف ريال الشاعر سيد محمد عبدالرزاق من جمهورية العربية، الفائز في فرع القصيدة المغناة عن أغنية "دمشق" وقيمتها 200 ألف ريال الشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري من المملكة العربية السعودية، الفائز عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهنأ الأمير الفيصل الفائزين، سائلاً الله لهم التوفيق والمزيد من النجاحات، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ولسمو ولي عهده الأمين نظير ما تحظى به جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي من رعاية واهتمام.

وكانت أمانة الجائزة قد استقبلت خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدماً من مختلف الدول، منهم 57 في حقل الشعر العربي، و23 في الشعر المسرحي، و10 في فرع القصيدة المغناة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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