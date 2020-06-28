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الرياض ثانية بـ389 حالة.. 1830 إصابة جديدة بكورونا سجلت في 7 مدن

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الرياض ثانية بـ389 حالة.. 1830 إصابة جديدة بكورونا سجلت في 7 مدن الرياض ثانية بـ389 حالة.. 1830 إصابة جديدة بكورونا سجلت في 7 مدن
من إجمالي 3989 حالة إصابة جديدة بالفيروس أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم

الرياض ثانية بـ389 حالة.. 1830 إصابة جديدة بكورونا سجلت في 7 مدن

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في 7 مدن.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض في المرتبة الثانية، بـ389 حالة و320 حالة في الدمام، و310 حالات في مكة المكرّمة والمبرد 183 حالة، والهفوف 487، والمدينة المنورة 186 والطائف 275.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 182493 حالة، موضحةً أنه تم تسجيل 2627 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 124755 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1551 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات النشطة 56187، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 22277 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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