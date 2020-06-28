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"حسام بن سعود" يوجّه إمارة الباحة بإجراء مقابلات الترقيات افتراضيًا

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عملاً بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الموظفين

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز بإجراء المقابلات الشخصية عبر الاتصال المرئي للموظفين المرشحين على الترقيات، والبالغ عددهم ٣٢١ موظفًا للمرحلة الثالثة.

يأتي ذلك عملاً بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الموظفين، حيث بدأت الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة إجراء المقابلات الشخصية بمتابعة وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة حميد بن محمد آل متعب أنه تم وضع خطة عمل لإجراء المقابلات مع الموظفين المرشحين من المرتبة العاشرة فما دون، حيث يعتبر ذلك أول اجراء من نوعه على مستوى المنطقة.

وأضاف آل متعب أنه سيتم ترشيح الموظفين وإجراء المفاضلات عبر منصة مسار آليًا واعتماد المحضر بعد اكتمال بيانات الموظفين من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية.

أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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