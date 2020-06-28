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متحدث "الصحة": نرصد حالات حرجة مرتفعة.. بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة

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متحدث "الصحة": نرصد حالات حرجة مرتفعة.. بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة متحدث "الصحة": نرصد حالات حرجة مرتفعة.. بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة
قال: في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً في منحنى نمو العدوى مما يدعونا للحذر أكثر

متحدث

أكد متحدث وزارة #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ما زالت ترصد حالات حرجة مرتفعة، إلا أنها تعتبر مستقرة.

وقال اليوم خلال الإيجاز الصحفي الدوري عن مستجدات كورونا: الحالات الحرجة الحالية تم تسجيلها في الأسابيع الماضية والحالات الحرجة ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، وهي أعداد مرتفعة، لكنها في حدود، ويبدو أنها تستقر حالياً، ونراقبها بشكل يومي.

وتابع: في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً قليلاً في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعونا إلى الحذر أكثر.متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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