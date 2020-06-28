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٣٢١ جهازاً لمستفيدي "بناء" ضمن مبادرة العطاء الرقمي لوزارة الاتصالات

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بهدف شمولية التعليم وتذليل عقباته عن بعد وتمكين الأسر محدودة الدخل

٣٢١ جهازاً لمستفيدي

سلمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 321 جهازاً لوحياً لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، ووزعتها الجمعية بتوزيعها على الأيتام من مستفيديها؛ وذلك ضمن مبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن مبادرة وزارة الاتصالات تهدف إلى توزيع أجهزة لوحية للطلاب المحتاجين، مقدمًا شكره للوزارة على هذه المبادرة التي ستحقق العديد من الفوائد الإيجابية للأيتام وستكون خير معين لهم على مواصلة تحصيلهم العلمي وتطوير قدراتهم، حيث سيطرح بالمبادرة العديد من البرامج التدريبية عن بُعد في ظل جائحة كورونا .

يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أطلقت مؤخرًا مبادرة "كلنا عطاء" من خلال مبادرة العطاء الرقمي، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف والعديد من الجهات الحكومية والجمعيات التقنية المتخصصة والشركاء من القطاع الخاص، استشعارًا بأهمية التقنية وحق الجميع الوصول لها، ودعمًا للطلاب من ذوي الأسر محدودة الدخل بتوفير الأجهزة اللازمة لإكمال.

وتعد المبادرة جزءًا من جهود الوزارة لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد بتوفير الأجهزة التقنية .

وتهدف المبادرة إلى شمولية التعليم وتذليل عقبات التعليم عن بعد، وتمكين الأسر محدودة الدخل من التعليم عن بعد، وتوفير الخدمات الإلكترونية للفئة المستهدفة.

يذكر أن جمعية بناء قد نفذت العديد من المبادرات لمستفيديها منذ ظهور جائحة كورونا، أبرزها السلة الوقائية وابشروا بالعوض، وإطلاق منتجات توعوية ومساعدات في شهر رمضان المبارك وكسوة العيد.

٣٢١ جهازاً لمستفيدي

٣٢١ جهازاً لمستفيدي

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جمعية بناء لرعاية الأيتام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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