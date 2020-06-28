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عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الجوال.. "الجزيرة" توفّر الدهانات وأدوات تنفيذها "أونلاين"

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توسّع آفاق الخيارات أمام المتطلعين لوضع اللمسات النهائية على منازلهم بأنفسهم

عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الجوال..

كشفت "دهانات الجزيرة"، العلامة التجارية الأبرز على مستوى شركات الدهانات في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تعزيز موقعها على الإنترنت وتطبيقها على الجوال بخدمات نوعية جديدة تتيح الفرصة للمستهلكين تنفيذ منتجاتها بأنفسهم، بعد الاطلاع على الفيديوهات التعليمية التي يتضمنها الموقع والتطبيق.

وباستثمارها التقنية في مختلف أعمالها، تعزز "دهانات الجزيرة" قيادتها لسوق الدهانات وترسّخ مكانتها كشركة ملهمة، تأخذ بزمام المبادرة، علاوة على إسهامها في تحقيق تطورات ملموسة ليس على صعيد قطاع الدهانات فحسب، بل على مستوى قطاع البناء والعمران بصورة عامة.

وتعكس التدابير التقنية التي تحرص "دهانات الجزيرة" على تطبيقها في مجال عملها، مواكبتها للمعطيات العصرية ومضيها قدماً في فتح السبل وتوسيع آفاق الخيارات أمام المتطلعين لوضع اللمسات النهائية على مبانيهم ومنازلهم لتكون أكثر بساطة وسهولة، والارتقاء بهذه العملية لتغدو يسيرة وممتعة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات التي تتخذها الشركة، الشاملة لطلب الدهانات وأدوات تنفيذها أونلاين، مع طلب خدمة التوصيل، بالإضافة إلى توفير الفيديوهات التعليمية لطرق تنفيذ منتجاتها، في بناء مفاهيم وثقافة جديدة في المجتمع السعودي مؤداها فسح المجال لأصحاب المنزل أو قاطنيه لتطبيق الدهانات وتغيير ألوان الغرف والمجالس والصالات والمطابخ والأبواب والنوافذ بأيديهم دونما عناء، مما يلقي بظلاله الإيجابية لجهة عيشهم تجارب نوعية، وإكسابهم خبرات ومهارات جديدة، فضلاً عن انحسار الثقافة السائدة التي تحصر تنفيذ الدهانات في المباني والمنازل من قبل حرفيين مهرة.

تجدر الإشارة إلى أن "دهانات الجزيرة" هي أول شركة دهانات في الشرق الأوسط تمارس التجارة الإلكترونية من خلال موقعها على الإنترنت www.jazeerapaints.com وتطبيقها على الجوال، وتحظى منتجاتها على تنوعها والتي تتجاوز 450 منتجاً بثقة واسعة ومستويات عليا من الجودة، ولديها تاريخ عريق في سوق الدهانات يمتد أكثر من 40 عاماً.

دهانات الجزيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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