فيديو لنهاية كابوس كورونا.. بالتزامك سيتحقّق هذا السيناريو السعيد

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بثه التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عبر حسابه بموقع "تويتر"

رسم حساب التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية سيناريو سعيداً للخلاص من أزمة كابوس فيروس كورونا، والذي لن يتحقق إلا من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتقيد بالتعليمات والسلوكيات الصحية للوقاية من تفشي الفيروس.

ويقدم الفيديو الذي نشره التجمع عبر حسابه بـ"تويتر" تحت وسم ‏#نعود_بحذر@E1_Cluster⁩

ويحكي سيناريو الفيلم تخلُّص ممارس صحي من أدواته الصحية الوقائية والملصقات التوعوية وكمّاماته وقفازاته ورميها في سلّة المهملات، وإطفاء أنوار المركز الصحي الخاص بسحب العينات الحلقية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في إشارة إلى انتهاء أزمة الوباء بعدم الحاجة للفحوص المخبرية لكشف الحالات والإصابات بالفيروس!

مؤكداً في نهاية المقطع أن هذا السيناريو لن يتحقق إلا بالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

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