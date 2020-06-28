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آمن وفعال.. نتائج مبشرة لثاني لقاح لشركة صينية ضد كورونا

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آمن وفعال.. نتائج مبشرة لثاني لقاح لشركة صينية ضد كورونا آمن وفعال.. نتائج مبشرة لثاني لقاح لشركة صينية ضد كورونا
في الإمارات.. الشركة تجري تجربة سريرية بـ"المرحلة الثالثة"

آمن وفعال.. نتائج مبشرة لثاني لقاح لشركة صينية ضد كورونا

قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية (سي.إن.بي.جي) يوم الأحد إن نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر لأحد اللقاحات المحتملة للوقاية من المستجد تشير إلى أنه قد يكون آمنًا وفعالاً، وهو ثاني لقاح محتمل من الشركة يسفر عن نتائج مشجعة في التجارب السريرية.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت الشركة في منشور على موقع ويتشات للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت إنه وفقًا لبيانات أولية فقد حفز اللقاح التجريبي، الذي طورته وحدة تابعة لها مقرها بكين، إنتاج أجسام مضادة بمستويات عالية في كل المشاركين الذين تلقوه في المرحلة الأولى لتجربة سريرية على مرحلتين تشمل 1120 من الأصحاء. لكن الشركة لم تفصح عن مشاهدات محددة.

وسمحت السلطات لشركات ومراكز أبحاث صينية بتجربة ثمانية لقاحات محتملة على البشر في الصين وفي الخارج، مما وضع الصين في موقع متقدم في السباق نحو تطوير لقاح للوقاية من المرض الذي تسبب في وفاة ما يقرب من نصف مليون شخص في أنحاء العالم حتى الآن.

وقالت الشركة، التابعة لمجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية، هذا الشهر إن لقاحًا محتملاً آخر أنتجته وحدتها الموجودة في مدينة ووهان حفز أيضًا إنتاج مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة بأمان في مشاركين في تجارب سريرية وذلك بناءً أيضًا على نتائج أولية.

ويحتاج أي لقاح لأن يثبت فاعليته في مرحلة ثالثة من الاختبارات على البشر تشمل آلاف المشاركين قبل أن يتسنى السماح بطرحه للبيع.

وقالت (سي.إن.بي.جي) يوم الثلاثاء إنها ستجري تجربة سريرية في "المرحلة الثالثة" من اختبارات لقاح لفيروس كورونا المستجد في الإمارات دون أن تذكر اسم اللقاح الذي ستجري تجربته.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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