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وفيات وإصابات جديدة.. تعرف على آخر تطورات "كورونا" في ايران

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وفيات وإصابات جديدة.. تعرف على آخر تطورات "كورونا" في ايران وفيات وإصابات جديدة.. تعرف على آخر تطورات "كورونا" في ايران
أقاليم خوزستان وكردستان وأذربيجان الغربية في وضع صحي أحمر

وفيات وإصابات جديدة.. تعرف على آخر تطورات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و144 حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الأحد: "تم تسجيل 2489 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 222669، منهم 2946 مصاباً في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 144 حالة وفاة، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 10508".

ووفق " اليوم"، لفت بيان الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة إلى 183301، وتم إجراء 1.610.869 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أن أقاليم خوزستان، كردستان، أذربيجان الغربية، هرمزغان، وكرمانشاه في وضع صحي أحمر، وتم تسجيل زيادة في معدلات الإصابة بالفيروس في أقاليم بوشهر، إيلام، أذربيجان الشرقية، خراسان.

وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت تسجيل 2456 إصابة جديدة بفيروس كورونا و125 حالة وفاة.ايران الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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