ارتفاع ملحوظ لسهمي الأهلي التجاري و"سامبا" بعد اتفاقية الاندماج

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الرياض - بدور الراعي: سجل سهما البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأحد، عقب توقيع اتفاقية الخميس الماضي لبدء دراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية لاندماج محتمل بينهما، في وقت تباينت آراء محللين بشأن إيجابية الاندماج على الاقتصاد والبنوك السعودية.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) صباح اليوم الأحد، رفع تعليق تداول أسهم البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، ابتداءً من جلسة اليوم الأحد.

وبحلول الساعة 11:40بتوقيت الرياض تصدر سهم البنك الأهلي التجاري السيولة بسوق الأسهم السعودية بنحو 155.64 مليون ريال، محتلاً المركز الثالث بين ارتفاعات السوق بنسبة 4.43%، ليصل لمستوى 38.90 ريال.

وتصدر سهم مجموعة سامبا المالية الارتفاعات بنحو 9.86% إلى مستوى 26.30ريال بسيولة تجاوزت 30 مليون ريال من خلال 1.135 مليون سهم.

وأوضحت "تداول"، في بيان لها اليوم أن رفع تعليق السهمين، جاء بعد إعلان كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا، عن توقيع اتفاقية إطارية لبدء دراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية لاندماج محتمل بينهما.

وقال المستشار المالي علي الجعفري لـ "مباشر"، إن عملية الاندماج بين بنكي الأهلي وسامبا سينتج عنها كيان كبير برأس مال تقريباً قدره 50 مليار ريال، وستضعه الأصول ضمن أكبر البنوك في المنطقة وليست المملكة فقط.

وأضاف الجعفري أن الاقتصاد يحتاج إلى كيانات كبيرة الفترة القادمة لتكون قادرة على تلبية الاحتياجات وتخفيض التكاليف بالفروع، إضافة إلى تركيز النشاطات المختلفة في كيان واحد وتحت إدارة واحدة، مبيناً أن هذا الكيان ستكون فائدته كبيرة للاقتصاد بشكل كامل.



وفي تلك الأثناء ارتفع أداء قطاع البنوك بنسبة 1.77% متصدراً ارتفاعات سوق الأسهم السعودية بسيولة تتجاوز 500 مليون ريال، ليدفع بالمؤشر العام للسوق "تاسي" للارتفاع بنحو0.60% بإجمالي سيولة قدرها 1.68 مليار ريال للسوق.

ويختلف مع الرأي السابق، عضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان، قائلاً إنه ليس مؤيداً لفكرة الاندماج نظراً لقلة البنوك المحلية وعدم انتشارها إقليمياً وعالمياً بشكل كبير.

وأضاف الثقفان: "كان من الأجدر أن تتم صفقة استحواذ على بنك إقليمي أو دولي منتشر ولو كان صغير الحجم؛ لافتاً إلى أن البنوك السعودية انتشارها الدولي محدود.

وأوضح الثقفان أنه إذا أراد البنك الأهلي أن يتوسع محلياً ويصبح ذا رأس مال كبير فإنه يستطيع تمويل المشاريع الضخمة ويصبح منافساً قوياً مع دخول البنوك العالمية إلى السعودية.

وأشار إلى أن الاستحواذ على بنك السعودي للاستثمار كان أجدر و أفضل حيث إن البنك الأهلي يمتلك نسبة قرابة 7% به، لافتاً إلى أنه نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها بنك السعودي الاستثمار بسبب ما قام به البنك بشراء حصص استراتيجية في البنك ووضعها أسهم خزينة إضافة للتعثرات في محفظة السلف من قطاع الشركات.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يدخل فيها البنك الأهلي التجاري في مفاوضات لتكوين كيان جديد ينافس الكيانات المصرفية بالخليج ومنطقة الشرق الأوسط، إذ كانت له جولة سابقة في هذا السياق مع بنك الرياض والتي لم تتم بالنهاية.

وتشير إحصائية أعدها "مباشر" مؤخراً، إلى أنه في حال إتمام صفقة اندماج "الأهلي" و"مجموعة سامبا" سيصبح الكيان الجديد الناتج عن الاندماج المحتمل الأكبر في المملكة العربية السعودية وضمن الكبار على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط، سواء في حجم الأصول ورأس المال والقيمة السوقية.

وبحسب الإحصائية، يصبح الكيان الجديد الأضخم في القطاع المصرفي السعودي على مستوى حجم الأصول بقيمة إجمالية 802.09 مليار ريال، مع دمج موجودات "الأهلي" البالغة 535.007 مليار ريال، بالإضافة إلى موجودات "سامبا" والبالغة 267.08 مليار ريال.

وقالت شركة أبحاث الراجحي إن استثمار البنك الأهلي عبر مجموعة سامبا سيكون أفضل من البقاء بالوضع القائم، مشيراً إلى أن "سامبا" أكثر ملاءمة لاستراتيجية البنك الأهلي من بنك الرياض، وستكون التكلفة جيدة".

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