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سيناريو سوري وتصدٍّ مصري.. مرتزقة "أردوغان" ولعبة ليبيا في تعليق أوروبي

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سيناريو سوري وتصدٍّ مصري.. مرتزقة "أردوغان" ولعبة ليبيا في تعليق أوروبي سيناريو سوري وتصدٍّ مصري.. مرتزقة "أردوغان" ولعبة ليبيا في تعليق أوروبي
تصريح تزامن ولقاء قائد القيادة الأمريكية الإفريقية كبار مسؤولي "الوفاق" غير الشرعية

سيناريو سوري وتصدٍّ مصري.. مرتزقة

كشف جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن تركيا أرسلت آلاف المسلحين المرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف بوريل، على هامش منتدى بروكسل 2020، أن تركيا في ليبيا، على سبيل المثال، تتحدث بلغة القوة، وأرسلت 7 آلاف جندي وغيرت اللعبة.

وتابع، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية: "أرسلت آلاف المرتزقة السوريين للقتال من أجل حكومة الوفاق في صراعها مع الجيش الوطني الليبي".

وتأتي تعليقات جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية في الوقت الذي كان يلتقي قائد القيادة الأمريكية الإفريقية "أفريكوم" الجنرال ستيفين تاونسند في مدينة زوارة الليبية مع كبار مسؤولي حكومة الوفاق، حسب وسائل إعلام ليبية.

وتصاعدت التوترات هذا الأسبوع مع استعداد حكومة "الوفاق" بدعم تركي للتقدم في مدينة سرت الاستراتيجية الرئيسية، حيث قالت إنها مستعدة للدفاع عن مصالحها الأمنية الوطنية والتصدي للتوسع التركي.

وكانت صحيفة تاجس تسايتونج الألمانية، نقلت مؤخراً عن مصادر أممية، قولها إن فريق الأمم المتحدة المعني بمراجعة امتثال الأطراف المختلفة لقرار حظر تصدير السلاح، رصد في الفترة بين يناير وأبريل 2020، اختراق سفينتين حربيتين تركيتين للقرار، ونقل سفن حاويات تركية لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي "كوركوت" ومدرعات إلى طرابلس.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن مصادر إيطالية لم تكشف عن هويتها قولها إن هناك وجوداً لمقاتلات إف 16 التركية في الأراضي الليبية.


وعبر دعم حكومة الوفاق غير الشرعية بالسلاح والمرتزقة، تتعمد تركيا التصعيد في ليبيا بالرغم من الدعوات والمبادرات الدولية الداعية لحل الأزمة.

وتحاول تركيا الوصول إلى منابع النفط والغاز الليبي في سرت لنهب ثروات البلاد، كما فعلت في شمالي سوريا بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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