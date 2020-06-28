أخبار عاجلة

3 طالبات يحققن المراكز الأولى على مستوى الطائف في المسابقة الإلكترونية "فكر وابتكر" -
الخرمة تسجل 24 إصابة بـ"كورونا" في 10 أيام و"العمدة": هذا ما يحزن القلب -
بوتين لروحاني وأردوغان: هناك فرصة لتسوية سلمية في سوريا -
الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له -
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية -
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي -
"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط -
تعرف على "البروتوكولات" الوقائية والإجراءات المعدلة المعتمدة للمساجد -
عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة -
تعرّف على تفاصيل الإجراءات الاحترازية لقاعات الأفراح والفنادق والاستراحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الذكاء الاصطناعي وعصر اللا خصوصية".. محاضرة افتراضية في "أدبي الأحساء"

Print
"الذكاء الاصطناعي وعصر اللا خصوصية".. محاضرة افتراضية في "أدبي الأحساء" "الذكاء الاصطناعي وعصر اللا خصوصية".. محاضرة افتراضية في "أدبي الأحساء"
تشمل نظريات عدة بينها نظرية الشبكة العصبية المستخدمة في تصميم العقل الافتراضي

ضمن برامجه الصيفية الافتراضية، يستضيف نادي الأحساء الأدبي عبر تطبيق (Zoom) الدكتور سعود بن محمد الهديب، أستاذ الذكاء الاصطناعي ومؤسس أكاديمية الروبوت، في محاضرة عن "الذكاء الاصطناعي وعصر اللا خصوصية".

يدير المحاضرة الإعلامي صالح العجرفي، مدير استديوهات الإذاعة بالدمام عند الساعة التاسعة من مساء الاثنين، الثامن من شهر ذي القعدة الجاري.

وسيتطرق المحاضر إلى نظريات كثيرة تتمحور حول الذكاء الاصطناعي؛ ومنها نظرية الشبكة العصبية. وهي الوجهة التي استخدمها الباحثون اليوم في تصميم العقل الافتراضي؛ مما جعل الآلة تتعلم من ذاتها، أي تنسج تعليمية أشبه بالشبكة العصبية في عقل الإنسان باستخدام أحد نظريات التمثيل الرياضي "Graph Coloring Heuristics"، وتجعلها تنمط الأشياء فتتعرف عليها، والأشخاص فتميز بين الفروق والأفعال، ثم تخمن القرارات الصائبة من خلال توقعات التحليل الرياضي باستخدام مزيج من الإحصاء والجبر وغيره، عندها نقول هذه الآلة ذكية.

ويعلن النادي -بمشيئة الله- عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية رابط المحاضرة.نادي الأحساء الأدبي الذكاء الاصطناعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بتمويل دولي.. شبكة لنقل الكهرباء من الأردن إلى الضفة

بتمويل دولي.. شبكة لنقل الكهرباء من الأردن إلى الضفة

"ان ام سي" تفتتح مركز طبي جديد في أبو ظبي وتعزز من شبكة مراكزها على مستوى دولة الإمارات

"ان ام سي" تفتتح مركز طبي جديد في أبو ظبي وتعزز من شبكة مراكزها على مستوى دولة الإمارات

شبكة عيون الإخبارية