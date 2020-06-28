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الكويت تعلن عن 4 حالات وفاة و551 إصابة جديدة بكورونا

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الكويت تعلن عن 4 حالات وفاة و551 إصابة جديدة بكورونا الكويت تعلن عن 4 حالات وفاة و551 إصابة جديدة بكورونا
ارتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 44942

الكويت تعلن عن 4 حالات وفاة و551 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 551 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 44942، وتم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 348.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لـ(كونا): إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات، تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح "السند" أن حالات الإصابة الـ551 السابقة، تَضَمّنت 341 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 61.89% و210 لغير الكويتيين بنسبة 38.11%.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (153 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(147 بالأحمدي الصحية) و(90 بالفروانية الصحية) و(86 بحولي الصحية) و(75 بالعاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس، ذكر أنها جاءت بواقع 25 في منطقة العبدلي، و23 في منطقة تيماء، و21 في منطقة سعدالعبدالله، و20 في منطقة جليب الشيوخ، و18 في منطقة صباح السالم، و18 في منطقة السالمية.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 149 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) -وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة- 9100 حالة.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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