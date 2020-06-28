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تزامناً مع الصيف.. "سعود الطبية" تحذّر من لدغات العقارب والثعابين

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تزامناً مع الصيف.. "سعود الطبية" تحذّر من لدغات العقارب والثعابين تزامناً مع الصيف.. "سعود الطبية" تحذّر من لدغات العقارب والثعابين
أكدت طوارئ المدينة أهمية الحرص على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة

تزامناً مع الصيف..

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بطوارئ المستشفى العام، من خطورة الاقتراب من الحيوانات والزواحف اللادغة، عند الخروج للمتنزهات البرية خلال هذه الفترة التي يتواكب معها فترة تهيج العقارب والثعابين بعد موسم الشتاء.

وأكّدت طوارئ المدينة أهمية الحرص على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، التي تتمثل في الحرص على لبس الأحذية التي تغطي الساق، إضافة إلى أخذ أدوات الإسعافات الأولية.

وأوضحت المدينة أن طوارئ المستشفى العام يستقبل سنويًا عديداً من الحالات نتيجة لدغات العقارب والثعابين خصوصاً في فترة الصيف.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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