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لتوفير بيئة آمنة.. "بلدية الطائف النسائية" تغلق 6 مرافق وصالونات مخالفة

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شددت على ضرورة التقيد بالأنظمة مؤكدة استمرار الجهود ميدانيًّا

لتوفير بيئة آمنة..

كثّفت البلدية النسائية الفرعية بأمانة الطائف، جهودها الرقابية على المرافق والمنشآت التجارية، ضمن جهود التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، وقامت مراقبات البلدية النسائية، بإغلاق 6 محلات وصالونات مخالفة، بالإضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية مثل صبغات الشعر والبخاخات ومواد تجميل غير صالحة وغيرها؛ علاوة على ضبط عمالة نسائية لا تحمل شهادات صحية، وضُبِطت في بعض المنشآت سوء تخزين وغرف قياس تم إغلاقها.

وحذّرت البلدية النسائية كل المرافق التجارية التي تتابعها، بأنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات والتوجيهات بشأن احتواء جائحة المستجد (كوفيد-19)؛ لافتة إلى أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرّض المخالفين للعقوبات والجزاءات؛ مؤكدة أنه يمكن للمواطنات والمقيمات اللاتي يرتدن هذه المرافق، الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز خدمة البلاغات 940 على مدار الساعة.

وأشارت إلى أهمية ترك المسافات الآمنة بين المرتادات لهذه المنشآت، وعدم الازدحام؛ حرصًا على صحة وسلامة الجميع؛ مشيرة إلى استمرار الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية النسائية، ومنع التجاوزات والمخالفات التي قد تكون لها آثار سلبية على متلقي الخدمة.

لتوفير بيئة آمنة..

لتوفير بيئة آمنة..

أمانة محافظة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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