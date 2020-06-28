السفارة بالكويت تعلن استقبال المواطنين بداية من الأحد القادم عبر آلية "طلب موعد"

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رحّبت باستقبال جميع طلبات العودة إلى أرض الوطن عن طريق طلب على البريد الإلكتروني

أعلنت السفارة السعودية بالكويت، عن عودة استقبال مراجعي قسم شؤون السعوديين؛ ابتداء من يوم الأحد القادم 14/ 11/ 1441 الموافق 5/ 7/ 2020.

وأوضحت عبر حسابها في "تويتر" اليوم، أنه حرصًا على صحة وسلامة وراحة المواطنين؛ فقد تم اعتماد آلية (طلب موعد) لمراجعة القسم على خدمة رسائل "الواتساب" رقم 55050303 965+.

وقالت: سوف يتم استقبال طلبات المواعيد من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة ١٠ إلى ١٢ ظهرًا. كما تود السفارة الترحيب باستقبال جميع طلبات العودة للمواطنين السعوديين إلى أرض الوطن عن طريق إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني للسفارة Kwemb@mofa.gov.sa، ومرفق معه صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر ورقم هاتف للتواصل. وفي حال وجود حالات طارئة -لا سمح الله- يرجى الاتصال على رقم جوال الطوارئ خلال ٢٤ ساعة يوميًّا +965 511 21069.السفارة السعودية في الكويت