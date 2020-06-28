أخبار عاجلة

3 طالبات يحققن المراكز الأولى على مستوى الطائف في المسابقة الإلكترونية "فكر وابتكر" -
الخرمة تسجل 24 إصابة بـ"كورونا" في 10 أيام و"العمدة": هذا ما يحزن القلب -
بوتين لروحاني وأردوغان: هناك فرصة لتسوية سلمية في سوريا -
الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له -
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية -
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي -
"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط -
تعرف على "البروتوكولات" الوقائية والإجراءات المعدلة المعتمدة للمساجد -
عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة -
تعرّف على تفاصيل الإجراءات الاحترازية لقاعات الأفراح والفنادق والاستراحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متصل يسأل عن أداء صلاة الجمعة بالمنزل خشية كورونا.. و"المطلق": يجوز بشرط

Print
متصل يسأل عن أداء صلاة الجمعة بالمنزل خشية كورونا.. و"المطلق": يجوز بشرط متصل يسأل عن أداء صلاة الجمعة بالمنزل خشية كورونا.. و"المطلق": يجوز بشرط
قال: الناس الآن يصلون بالشوارع.. وما في مسجد إلا والناس يصلون حوله في الشمس

متصل يسأل عن أداء صلاة الجمعة بالمنزل خشية كورونا.. و

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز الاستماع للخطبة وصلاة الجمعة متابعة مع الإمام من المنزل مادام المصلي جاراً للمسجد وليس متقدماً عليه، مشيراً إلى أن الناس الآن يصلون في الشوارع.

جاء ذلك في ردّه على متصل في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على أثير إذاعة نداء الإسلام، سأله قائلاً: "أنا من جوار المسجد وأسمع خطبة الجمعة من داخل البيت خشية من ، فهل يجوز لي الاستماع لخطبة الجمعة وصلاة الجمعة متابعة مع الإمام من المنزل؟"؛ حيث أجابه المطلق: "نعم يجوز ما دمت جار المسجد ولست متقدماً عليه، لأن الناس الآن يصلون في الشوارع، الآن ما في مسجد إلا والنَّاس يصلون في الشمس وفي الشوارع، فاذا أنت من جيران المسجد ولست متقدماً عليه وقريب من المسجد، يجوز لك أن تصلي في بيتك". هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية