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الإصابات الجديدة مستقرة.. تتخطى عتبة 9000 وفاة جراء كورونا

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الإصابات الجديدة مستقرة.. روسيا تتخطى عتبة 9000 وفاة جراء كورونا الإصابات الجديدة مستقرة.. تتخطى عتبة 9000 وفاة جراء كورونا
إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية الجائحة وصل لـ 634437

الإصابات الجديدة مستقرة.. روسيا تتخطى عتبة 9000 وفاة جراء كورونا

لليوم الثالث على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية نحو 6.8 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع رصد انخفاض ملموس في معدل الوفيات اليومية من جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار في ، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي عن تسجيل 6791 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 6852 إصابة أمس السبت و6800 إصابة الجمعة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 634437، بينها 226277 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ 952 حالة نشطة منذ يوم أمس.

وأكدت الغرفة تسجيل وفاة 104 مصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية (مقابل 188 وفاة أمس السبت و176 وفاة الجمعة)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9073 حالة وفاة.

ووفق "روسيا اليوم" تماثل 5735 مريضاً للشفاء من كورونا في روسيا منذ يوم أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 399087.

وأجري في روسيا حتى الآن 18.7 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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