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عاصرت 3 قرون وصحتها جيدة.. أكبر معمرة في العالم تحتفل بميلادها الـ134

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"سيتي" وُلدت في الصين إبان حكم الإمبراطور جوانجشو وشهدت الحربين العالميتين

عاصرت 3 قرون وصحتها جيدة.. أكبر معمرة في العالم تحتفل بميلادها الـ134

احتفلت الصينية الميهان سيتي، أكبر معمّرة في العالم، بعيد ميلادها الـ134، بين أفراد عائلتها الذين الْتفوا حولها وقدموا لها باقات الورود.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "سيتي"، التي ولدت عام 1886، إبان حكم الإمبراطور جوانجشو، تعيش في مقاطعة شولي بإقليم شينجيانغ الأويغوري الذي يتمتع بحكم ذاتي شمال غرب البلاد.

عاصرت "سيتي" 3 قرون، وشهدت الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما أنها تصدرت قائمة الصين لكبار السن لعام 2013، وكانت تبلغ من العمر وقتها 127 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "سيتي" تستمتع بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية، وتتمتع بصحة جيدة، ولا تزال تسمع وترى؛ لكنها لم تعد قادرة على المشي.

وكانت "الشكوك" قد أثيرت حولها، بسبب سجلات ولادتها التي لا يمكن التحقق منها، رغم أن لديها بطاقة هوية صينية تحدد تاريخ ميلادها.

وأكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أنها لم تتم دعوتها للتحقق من عمر السيدة "سيتي"، والتي تُعَد أكبر بـ27 عامًا من أكبر شخص سنًّا في الموسوعة، وهي اليابانية كين تاناكا، التي بلغت 117 عامًا في يناير الماضي.

وحسب جينيس، كانت الفرنسية جين كالمنت، أكبر معمرة على الإطلاق؛ إلا أنها توفيت في الرابع من أغسطس 1997، عن عمر 122 عامًا.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن "سيتي" تزوجت في سن 17، وظلت مع زوجها حتى وفاته عام 1976.

عاصرت 3 قرون وصحتها جيدة.. أكبر معمرة في العالم تحتفل بميلادها الـ134

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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