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خطوات للحماية من كورونا.. توعوي للصحة

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خطوات للحماية من كورونا.. فيديو توعوي للصحة خطوات للحماية من كورونا.. توعوي للصحة
أكدت أن عودة الحياة لا يعني أن الفيروس قد انتهى

خطوات للحماية من كورونا.. فيديو توعوي للصحة

أكدت "الصحة" أن عودة الحياة إلى طبيعتها لا يعني أن الجديد قد انتهى.

وأوضحت الوزارة من خلال مقطع نشرته في حسابها الرسمي في "تويتر" وعبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، الخطوات التي يجب على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم وحماية الآخرين للعودة بحذر، ومن أهمها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة بشكل دائم، وتجنب الازدحام، والابتعاد عن الأماكن الضيقة والمغلقة، إضافة إلى المحافظة على مسافة مترين عند مخالطة الآخرين.

وتناول الفيديو، ضرورة تعقيم الأسطح في مواقع العمل، وتجنب الإفطار الجماعي مع زملاء العمل، إلى جانب المحافظة على التباعد ولبس الكمامة بشكل دائم، وتجنب المصافحة في الاجتماعات واللقاءات العائلية، مع المحافظة أيضًا على التباعد ولبس الكمامة دائمًا، إضافة إلى تعقيم اليدين أو غسلها بشكل دائم، واختتم الفيديو تلك الخطوات مذكرًا بالقول: "وعيك هو درعك". ويمكن الاطلاع على الفيديو عبر الرابط التالي:

الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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