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سحب رعدية ممطرة على الباحة.. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تتفاعل

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سحب رعدية ممطرة على الباحة.. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تتفاعل سحب رعدية ممطرة على الباحة.. "الأرصاد" تنبّه و"المدني" تتفاعل
دعوات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

سحب رعدية ممطرة على الباحة..

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة والعقيق والقرى وبلجرشي والمخواة والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.الأرصاد سحب رعدية منطقة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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