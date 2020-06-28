المدينة المنوّرة.. إزالة تعديات على الأراضي الحكومية بمساحة 59 ألف متر مربع

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تمثلت في إقامة مخطط وهمي وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في عدة مواقع

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي عدداً من التعديات على الأراضي الحكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 59 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مخطط وهمي وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعدّ يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوافر بمتاجر الأجهزة الذكية.أمانة المدينة المنورة