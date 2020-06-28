على درب الكبار.. شاهد صغاراً ينظفون متنزهات شمال عسير والأصداء إيجابية

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فيما تشهد المنطقة أعداداً كبيرة من المصطافين للاستمتاع بالطبيعة والأجواء المعتدلة

لا يوجد أجمل من رؤية مكان نظيف يريح النفس والعين؛ حيث تشهد متنزهات منطقة عسير هذه الأيام حراكاً يجود المشهد البيئي.

في هذا السياق، وضع أبطال النظافة الصغار "فهد، حمد، محمد" بصمة إيجابية من خلال تطوعهم بجمع نفايات في متنزه شفا بني عمرو النماص، شمال منطقة عسير، ولقيت مبادرتهم أصداءً إيجابية بين أوساط المجتمع.

كما بادر مصطافون بجمع نفايات تركها متنزهون بوادي جمح شمال مركز طلالا، شمالي منطقة عسير، وتم توثيق مقطع فيديو لموقع التنزه قبل عملية التنظيف وبعدها.

وتستقبل منطقة عسير، هذه الأيام، أعداداً كبيرة من المصطافين من جميع أنحاء المملكة للاستمتاع بالطبيعة والأجواء المعتدلة. متنزهات منطقة عسير