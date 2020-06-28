من نجوم القيظ الحارة.. "الزعاق": اليوم آخر التويبع وغدًا أول موسم الجوزاء

★ ★ ★ ★ ★

قال: مدتها 26 يومًا وفيها تبدأ رياح السموم بالهبوب نهارًا وينزل خراف النخل

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الأحد آخر التويبع، وغدًا أول موسم الجوزاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم آخر التويبع، وغدًا الاثنين أول موسم الجوزاء ومدتها 26 يومًا، وهي من نجوم القيظ الحار، وفيها تبدأ رياح السموم بالهبوب نهارًا، وينزل خراف النخل على المدينة والأحساء.

وتابع: أشد نجوم القيظ حرارة أربعة: الجوزاء الثانية، والمرزم، والكليبين، ونجم سهيل الأول، وكل نجم 13 يومًا، فجمرة القيظ 52 يومًا.الدكتور خالد الزعاق موسم الجوزاء