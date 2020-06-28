"سوق الأسهم" يرتفع قرب 7300 نقطة.. وسهم "سامبا" يصعد بالقصوى

★ ★ ★ ★ ★

"تداول" كانت قد أعلنت صباح اليوم رفع تعليق تداول سهمها و"البنك الأهلي"

ارتفع مؤشر السوق السعودي في جلسة اليوم الأحد بنسبة 0.9 % عند 7296 نقطة (+ 65 نقطة)، وسط تداولات بلغت نحو 500 مليون ريال بعد مرور دقائق من الافتتاح.

ويتصدر سهم "سامبا" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 26.30 ريال، وارتفع سهم "الأهلي التجاري" بنحو 7 % عند 39.85 ريال وفق "أرقام".

وكان البنكان قد وقعا اتفاقية إطارية لبدء دراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنكين.

وأعلنت "تداول " اليوم، رفع تعليق تداول سهمَي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، حيث كانت "تداول" قد علقت تداول سهمَي المجموعة والبنك ابتداءً من الخميس 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م بناءً على طلبهما.سوق الأسهم تداول