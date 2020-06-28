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3 طالبات يحققن المراكز الأولى على مستوى الطائف في المسابقة الإلكترونية "فكر وابتكر"
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:15 مساءً
الخرمة تسجل 24 إصابة بـ"كورونا" في 10 أيام و"العمدة": هذا ما يحزن القلب
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:15 مساءً
بوتين لروحاني وأردوغان: هناك فرصة لتسوية سلمية في سوريا
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الأربعاء 01 يوليو 2020 10:01 مساءً
الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له
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الأربعاء 01 يوليو 2020 09:54 مساءً
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية
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الأربعاء 01 يوليو 2020 09:54 مساءً
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي
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الأربعاء 01 يوليو 2020 09:54 مساءً
"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط
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الأربعاء 01 يوليو 2020 09:54 مساءً
تعرف على "البروتوكولات" الوقائية والإجراءات المعدلة المعتمدة للمساجد
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الأربعاء 01 يوليو 2020 09:33 مساءً
عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب 3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة
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الأربعاء 01 يوليو 2020 09:33 مساءً
تعرّف على تفاصيل الإجراءات الاحترازية لقاعات الأفراح والفنادق والاستراحات
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الأربعاء 01 يوليو 2020 09:33 مساءً
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ملعب ON Time - ضياء السيد: هناك لاعبين تزوجوا وسافروا أثناء الفترات الماضية هل تمت معاقباهم؟
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ON Sport
الأحد 28 يونيو 2020 09:35 صباحاً
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