مجموعة أجهزة العرض الذكية للأعمال من بينكيو تتيح تقديم عروض تقديمية لاسلكية دون عناء ومزودة بإمكانيات المؤتمرات المرئية

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أعلنت بينكيو، العلامة التجارية العالمية الأولى في أجهزة عرض المعالجة الرقمية للضوء على مدار إحدى عشر عامًا والشركة الرائدة عالميًا في تقنية العرض، عن مجموعتها من أجهزة العرض الذكية اللاسلكية التي تعمل بنظام الأندرويد لشريحة الأعمال الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءة الاجتماعات الافتراضية والعروض التقديمية اللاسلكية.

أتت أحدث إصدارات سلسلة بينيكيو القياسية E600 والسلسلة قصيرة المدى E800 مزودة بأنظمة بينكيو الذكية التي تمكن أجهزة العرض الذكية هذه من إنشاء الاجتماعات بسهولة بالإضافة إلى تضمنيهم تطبيقات مفيدة للأعمال. وبطرح خيارات لومن متعددة وأجهزة عرض قصيرة المدى تسمح بزيادة شاشة العرض حتى 120 بوصة وأجهزة العرض القياسية االتي تسمح بزيادة شاشة العرض حتى 180 بوصة تكون بينكيو قد زودت المشتري بخيارات متعددة.

تسمح أجهزة العرض هذه للمستخدمين بالبحث عن إيحاءات لعروضهم على متصفح فايرفوكس أو الوصول عن بعد إلى أجهزة كمبيوتر أخرى لعرض الملفات أو حل المشكلات عبر برنامج تيم فيوار. بإمكان المستخدمين إنشاء الوثائق بالتعاون مع زملائهم باستخدام برنامج WPS Office أو يمكنهم بدء مؤتمر مرئي عند الحاجة في أي وقت باستخدام تطبيق Blizz المثبت بالجهاز أو أي تطبيقات أخرى للمؤتمرات المرئية مثل زووم وسكاي بي لعقد الاجتماعات بسهولة تامة.

إن سلسلة E600 هي سلسلة أجهزة عرض قياسية تدعم العديد من التحديدثات الخاصة بكيانات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. تسمح مجموعة أجهزة العرض الذكية قصيرة المدى E800 من بينكيو بإمكانية الاستخدام الذكي للمساحات من خلال تقديم تطبيقات إدارة قوية، فيتيح جهازي العرضEW800ST وEX800ST من هذه السلسلة للمستخدمين توفير المزيد من المساحة للحاضرين وتقليل الحاجة إلى العرض من مسافات بعيدة. باستخدام هذه المجموعة من أجهزة العرض يستطيع مقدمي العروض الوقوف أمام الجهاز واستخدام أيديهم بحرية في الحركات التعبيرية أثناء العرض دون الخوف من اعتراض العرض وتوفير مكان أكبر للحاضرين. علاوةً على ذلك، بمعدل الإسقاط قصير المدى 0.61 يسهل كثيرًا عرض صورة بحجم 80 بوصة من على بعد متر واحد فقط. تهدف هذه المجموعة من أجهزة العرض قصيرة المدى إلى توفير المساحة وتجنب الكثير من المضايقات البصرية أثناء العرض.

تأتي أجهزة العرض الذكية اللاسلكية من بينكيو مزودة بتطبيق التحكم الذكي من بينكيو المصمم بعناية فائقة لتحويل الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم إلى جهاز تحكم ولوحة فأرة ولوحة مفاتيح عن بعد لمساعدته في توجيه العرض. وتتميز جميع أجهز E600 وE800 القياسية وقصيرة المدى من بينكيو بخاصية الاتصال عبر البلوتوث لزيادة الإمكانية اللاسلكية للأجهزة لما توفره من إمكانية توصيل السماعات والميكروفوانات عبر البلوتوث أيضًا. حتى في البيئات التي يضعف فيها الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، يسمح نظام نقطة الاتصال (hotspot) بأجهزة العرض الذكية اللاسلكية من بينكيو للمستخدمين بمشاركة الشاشة من على أجهزة الهاتف الخاصة بهم لاسلكيًّا. مع هذه المجموعة من أجهزة العرض، كل ما يحتاجه المستخدم هو استخدام هاتفه أو جهازه اللوحي أو جهاز الكمبيوتر المحمول للحصول على عرض لاسلكي فوري بما يعمل على التقليل من مشكلات الأسلاك الممكنة.

تهدف هذه الأجهزة إلى تسهيل التعاون الفوري لتحسين العمل الجماعي والإنتاجية، فبإمكان أعضاء الفريق تقديم عروضهم التقديمية باستخدام مشغل الناقل التسلسلي العام (يو اس بي) أو أقراص محمولة بما يتيح تجربة عرض خالية تمامًا من استخدام أجهزة الكمبيوتر، ويدعم منفذ يو اس بي من النوع "A" مجموعة كبيرة من صيغ الملفات مثل ملفات JPEG وبي دي اف والورد والإكسل والبوربوينت للعرض المباشر. تمكن بينكيو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التحديث إلى أحدث إصدارات بينكيو من البرمجيات الثابتة لهذه الأجهزة الذكية من خلال الدعم عبر البث الهوائي (OTA) بما يمكنهم من الاستمرار في تشغيل جهاز العرض بسلاسة وتحديثه في جميع الأوقات.

من خلال استخدام نظام بث اكس-ساين (X-Sign) الحصري لتوصيل الرسائل الفورية المتكامل، يمكن للإدارة تقديم الإعلانات في صيغ عرض مختلفة مثل روابط النصوص والصور والفيديو باستخدام أي جهاز حاسب آلي محمول أو هاتف ذكي أو الجهاز اللوحي مع أجهزة العرض، حيث يضمن ذلك تمكين جميع الأفراد الحاضرين في الاجتماع من رؤية الرسائل على شاشة جهاز العرض على الفور، مما يقلل الحاجة إلى أي مداخلات مفاجئة في الاجتماعات تقليلًا كبيرًا.

وقد عملت بينكيو من خلال نظام إدارة الحسابات الآمن، على تمكين أفراد تقنية المعلومات من عملية إدارة جميع الحسابات بسهولة باستخدام أجهزة E600 وE800، حيث يمكن للمستخدمين الدخول إلى حساباتهم بنظام إدارة الحسابات والوصول إلى ملفاتهم والإعدادات المخصصة وإدارتها بسهولة. وتأتي أجهزة العرض مزودة أيضًا بتقنية حلول إدارة الجهاز المحلية (DMS Local) التي تتيح إمكانية الإدارة عن بعد والإدارة المركزية لمجموعة من أجهزة العرض الرقمية عبر شبكة عمل محلية.

تُعد أجهزة العرض الذكية للأعمال التي تقدمها بينكيو، E600 وE800، هي الأجهزة الأكثر توفيرًا للجهد بالنسبة لأجهزة العرض اللاسلكية مع إمكانية الاتصال بالإنترنت. وتسمح هذه السلسلة أيضًا للأعمال الصغيرة والمتوسطة الحديثة البارعة في الأمور التقنية بالاستمتاع بالعرض اللاسلكي السلس من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الحاسب الآلي المحمولة، فضلاً عن حلول إمكانية عقد مؤتمرات مرئية بسهولة دون تحمل تكلفة إضافية. وفي ضوء تكلفة هذه الفئة التي يبدأ سعرها من 650 دولار أمريكي، توفر هذه السلاسل مزايا ثلاثية من حيث الاستخدام الذكي والتكلفة الميسورة والأداء الفعال.

*المصدر: "ايتوس واير"