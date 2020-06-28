مشاهير ولكن..أبدعوا تحت تأثير المخدرات

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هناك مشاهير ادمنوا المخدرات، ولكن لم تظهر مواهبهم إلا تحت تأثير المخدرات، فلا السلطة ولا المال ولا الطبقات الاجتماعية كانت مانعاً يوماً ما لتعاطي المخدرات.

فإذا حاولت إقناع بعض المدنيين أن المخدرات من الممكن أن تنهي حياتهم فأنك لا تستطيع.

مارادونا

أشهر لعب كرة قدم في التاريخ، ويعد من أعظم اللاعبة اللى لمست كرة القدم، وعلى الرغم من ذلك كان من مدمن "كوكايين" وكان بيشرب قبل المباريات المهمة، وكان بيبدع فى هذا المباريات

واتكشف مارادونا بعد ما اتحلل له في كأس العالم 1994، وجرى ايقافه عن اللعب بعدها

دكتور ويليام ستيوارت هالستيد

هالستيد هو صاحب اكتشاف أول طريقة ناجحة لإجراء عملية جراحيه لسرطان الثدي، وهو أول دكتور يعمل عملية استئصال ثدي وتنجح، وعلى الرغم من ذلك أن دكتور هالستيد لم يدخل العمليات إلا وهو تحت تأثير الكوكايين.

فرانسيس كريك

مكتشف التركيب الحلزوني للـ""DNA عام 1953، وكان مدمن لعقار خطير جدا "LSD".

دكتور سيجموند فرويد

يعتبر فرويد أشهر عالم نفس في التاريخ، وقدم أعظم النظريات النفسية، كما يعد من أساطير العلاج والتحليل النفسي، ولكن فرويد كان بيعالج المرضى بالكوكايين

الفيلسوف فريدريك نيتشه

عانى من الاكتئاب، ما أدى إلى إدمانه للمورفين، وألف واحد من أهم كتبه وهو الفلسفة العدمية في 14 يوم

بيكاسو

يعد بيكاسو أشهر رسام في التاريخ ومؤسس مدرسة التكعيبية في الرسم، ولكنه كان مدمن للمورفين أيضا

ويليام شكسبير

الكاتب الانجليزي الشهير، صاحب رواية هاملت، وروميو و جولييت وغيرها، كان معروف عن شكسبير أنه كان بيكتب وهو تحت تأثير الحشيش، وكان بيزرعه في جنينة بيته في مدينة ستانفورد

ملك البوب: مايكل جاكسون.

توفى جاكسون نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المهدئات، وأكد شقيقته (جانيت جاكسون) في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية "أوبرا وينفري" أن مايكل عن مدمن المهدئات والمخدرات.

دانيل رادكليف

بطل أفلام هاري بوتر، كان مدمن للكحوليات، ولكن استطاع علاج الإدمان عن طريق المشي والرياضة

أنجلينا جولي

تعتبر جولي من أشهر وأنجح ما أنجبت هوليوود، واعترفت بنفسها قائلة: أنها جربت جميع أنواع المخدرات في الوجود

ولكن الإرادة وعلاقتها مع براد بيت استطاعت أنجلينا التغلب على الإدمان وهزيمته.

مايلي سايرس

أدمنت سايرس الحشيش والكحوليات، واعترفت بذلك ودخلت مصحة لعلاج الإدمان، ولكنها لم تنجح في العلاج، ولكن في النهاية اضطرت أن تتوقف إرضاءاً لعائلة زوجها الممثل ليام هيمسورث.

جورج وسوف

يعتبر وسوف من أشهر مطربين العرب، ولقب بسلطان الطرب، كان مدمن للكوكايين، وقبض عليه في السويد وكان بحوزته كمية من الكوكايين، ولكن جرى تسوية القضية، لم تأثر المخدرات على نجوميته ولكن أثرت على صوته العذب.

الشاعر أحمد فؤاد نجم (الشهير بالفاجومي)

عشق نجم الحشيش لدرجة أنه كتب عنه أبيات شعر، وكان كثير الحديث عنه الحشيش في لقاءاته التلفزيونية، والمثير في الأمر أنه يوجد داخل مصر حاليا نوع حشيش اسمه "الفاجومي"

حاتم ذو الفقار

قضى ذو الفقار عاماً فى السجن بتهمة تعاطي المخدرات، وبعدها فقد جزء من نجوميته وعاش منعزلاً وبعيداً عن المقربين منه حتي توفى في 2012

سعيد صالح

قضى صالح أيضا عاماً في السجن بسبب إدمان المخدرات، بعدما تأكدت المحكمة من تردده على أماكن تعاطي المخدرات 1992.

أحمد عزامي

دخل عزامي السجن مرتين بسبب المخدرات، المرة الأولى 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد أن جرى القبض عليه ومعه كوكايين وحشيش ولكن خرج بكفالة.

وفي المرة الثانية سجن 6 أشهر لحيازته ترامادول