اختتام بطولة التايكوندو الافتراضية الثانية للسيدات

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أُقيمت عن بُعد.. بمشاركة 46 لاعبة

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو اليوم منافسات بطولة السعودية الافتراضية الثانية للتايكوندو (بومسي ـ سيدات)، التي أُقيمت "عن بُعد" خلال الفترة من 24- 27 يونيو بمشاركة (46) لاعبة من مختلف الفئات السنية.

وشهدت البطولة مشاركة عدد من المواطنات السعوديات، إضافة إلى شقيقاتهن من الجنسيات المختلفة المقيمات من (الأردن ومصر وسوريا وتونس والفلبين).

وجاءت النتيجة النهائية على النحو الآتي:

فئة الزهرات: 1. سيما نبعة، 2. يوشار، 3.شيلا، 4. ريتال أشرف.

فئة الفتيات: 1.آيني، 2. رودا ألين، 3. فاطمة أسامة.

فئة أولى 1: 1.رهف الجوهي (لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو)، 2. أبرار بخاري (لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو)، 3.علياء فادان، 4.ندى حبودل.

فئة أولى2: 1. فاطمة حموا، 2. أروى حسن، 3.جولينا، 4. ريم أبوبكر.

وحصلت اللاعبة سيما نبعة على لقب (أفضل لاعبة في فئة الزهرات)، وآيني (أفضل لاعبة في فئة الفتيات)، ورهف الجوهي (أفضل لاعبة في فئة أولى1)، وفاطمة حموا (أفضل لاعبة في فئة أولى2).

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد، العميد الركن شداد بن طالع العمري، بالروح العالية بين المتنافسات اللاتي يحتدم بينهن الصراع لأول مرة افتراضيًّا تحت مظلة الاتحاد السعودي للتايكوندو؛ إذ شهدت البطولة مشاركات عديدة من مختلف مناطق السعودية، ومن مختلف الجنسيات والأعمار. وهذا الحراك يعد تعزيزًا لرؤية السعودية 2030 للحث على بناء مجتمع صحي، تقل فيه الأمراض الناتجة من السمنة وقلة الحركة، وتعزيز النشاط.

الاتحاد السعودي للتايكوندو