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خلال يوم.. تزايد لافت لإصابات "كورونا" في ولايتَيْ فلوريدا وأريزونا الأمريكيتَيْن

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خلال يوم.. تزايد لافت لإصابات "كورونا" في ولايتَيْ فلوريدا وأريزونا الأمريكيتَيْن خلال يوم.. تزايد لافت لإصابات "كورونا" في ولايتَيْ فلوريدا وأريزونا الأمريكيتَيْن
سُجِّل في الأولى 9.585 حالة وفي الثانية 3.591

خلال يوم.. تزايد لافت لإصابات

سجَّلت ولايتا فلوريدا وأريزونا الأمريكيتان اليوم السبت زيادة يومية كبيرة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"؛ ما يسلط الضوء على الانتشار المتزايد للفيروس في العديد من الولايات الجنوبية والغربية، التي بدأ بعضها في اتخاذ خطوات للتراجع عن خطط إنهاء إجراءات العزل العام.

وسجلت فلوريدا 9585 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي لليوم الثاني، بينما سجلت ولاية أريزونا 3591 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، المرض الناجم عن ، وهو ما يطابق رقمها القياسي السابق الذي سجلته في 23 يونيو (حزيران)، وفقًا لـ"رويترز".

وتزايدت حالات إصابات "كورونا" في الولايات المتحدة في اليومين الأخيرين، لكن الزيادة في الحالات أكثر وضوحًا في الولايات الجنوبية والغربية، مثل فلوريدا وتكساس اللتين بدأتا في اتخاذ خطوات لإعادة فرض القيود على الشركات؛ وهو ما يهدد الوظائف والتعافي الاقتصادي المأمول.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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