أخبار عاجلة

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له -
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية -
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي -
"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط -
تعرف على "البروتوكولات" الوقائية والإجراءات المعدلة المعتمدة للمساجد -
عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة -
تعرّف على تفاصيل الإجراءات الاحترازية لقاعات الأفراح والفنادق والاستراحات -
"الصحة" تناقش الحد الأقصى للتجمعات و"صحة الأطفال" خلال جائحة كورونا.. غدًا -
تعرف على البروتوكولات المعدلة الصحية المعتمدة في محال ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية -
شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين روَّجوا قطعًا أثرية مزوَّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تصدي قيادات الخليج المبكر للتنظيم الإخواني أوقف مخطط "تفتيت الدول"

Print
تصدي قيادات الخليج المبكر للتنظيم الإخواني أوقف مخطط "تفتيت الدول" تصدي قيادات الخليج المبكر للتنظيم الإخواني أوقف مخطط "تفتيت الدول"
"تسريبات القذافي" كشفت خبثهم وتعطشهم للدماء والسلطة

تصدي قيادات الخليج المبكر للتنظيم الإخواني أوقف مخطط

تواصل تسريبات الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي، الظهور والكشف عن خبث تنظيم الأخوان وخطره على الوطن العربي، وانكشاف رغبتهم في تفتيت الدول للوصول إلى السلطة بأي ثمن.

ولعل التسريبات الجديدة لحاكم المطيري، أحد قادة تنظيم الإخوان خلال لقائه بمعمر القذافي وتآمره معه على أمن الخليج وتحديدًا الكويت والسعودية، جاءت لتضيف حقيقة دامغة أخرى على خبث تنظيم الإخوان وقياداته وتورطهم المباشر بما أصاب بعض الدول العربية من دمار.

هذه الحقائق الدامغة تعيد إلى ذاكرتنا تصدي بعض دول المنطقة، والخليج تحديدًا، لامتدادات التنظيم الدولي للإخوان داخل دولهم، وهو من أهم القرارات الإستراتيجية والأمنية التي تنبهت مبكرًا لخطر هؤلاء على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة القضاء على مخططاتهم ومؤامراتهم.

تنبه قيادات الخليج لذلك دفعهم أيضاً إلى رفض تنظيم الإخوان الذين يستقرون في قطر، ويتخذون منها قاعدة لانطلاق مخططاتهم ومؤامراتهم، وكان من الشروط التي فرضتها الدول الأربعة لإثبات حسن نية الدوحة، إلا أن ذلك أربك مخططات تنظيم الحمدين؛ ما يؤكد تورط الدوحة المباشر خلف مخططات الإضرار بأمن ودول المنطقة الأخرى.

هذا التنظيم السياسي القذر، والذي يستقر معظم قياداته بين تركيا وقطر، مسؤول بشكل مباشر عن حالة الدمار والخراب التي لحقت بالدول العربية، وحماية رموزه من قبل القيادتين التركية والقطرية يحملهما المسؤولية الجنائية عن كل حالات القتل والجوع والتشريد والنزوح التي عانتها دول ما يسمى "الربيع العربي".تنظيم الإخوان الإرهابي معمر القذافي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له

سياحة الشواطئ السعودية.. كنوز من الطبيعة البحرية الساحرة

سياحة الشواطئ السعودية.. كنوز من الطبيعة البحرية الساحرة

السعودية.. آلية تحصيل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخليج (س،ج)

السعودية.. آلية تحصيل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخليج (س،ج)

بينها السعودية.. الاتحاد الآسيوي: خمس دول مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027

بينها السعودية.. الاتحاد الآسيوي: خمس دول مهتمة باستضافة كأس آسيا 2027

شبكة عيون الإخبارية