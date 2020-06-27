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"المدني" ينتشل شقيقَيْن من منطقة وعرة في جبل بين المدينة وينبع بعد احتجازهما 22 ساعة

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بمشاركة فريقَيْ ساعد التطوعي وهايكنق المدينة.. وتم انتشالهما بواسطة النقالة

تمكَّن رجال الدفاع المدني، بمشاركة فريقَيْ ساعد التطوعي وهايكنق المدينة، صباح اليوم من انتشال شابَّيْن، احتُجزا بمكان وعر بأحد الجبال على طريق المدينة-ينبع بعد 22 ساعة من احتجازهما.

وتفصيلاً، باشرت فرق الدفاع المدني وفريق ساعد التطوي بلاغًا عن سقوط شاب من ارتفاع 25 مترًا عند الساعة التاسعة صباحًا من يوم أمس الجمعة بأحد جبال قرية الفقرة الواقعة على طريق المدينة المنورة– ينبع، وتم الوصول لمنطقة المحتجز عند الساعة الحادية عشرة مساء؛ لتبدأ إجراءات الانتشال مع الحرص على سلامة الجميع، خاصة رجال الدفاع المدني الذين نزلوا للمحتجز عن طريق الحبال، وجرى انتشاله بالنقالة عند الساعة الثانية والنصف صباحًا، ثم استخراج أخيه الذي كان برفقته منذ سقوطه.

واستغرق الوقت لنقل المصاب إلى مقر تمركز الآليات قرابة ثلاث ساعات مشيًا على الأقدام؛ ليتم إجراء الإسعافات الأولية، وتزويده بالأوكسجين، ثم نقله بإحدى المركبات الخاصة بجمعية ساعد، وتسليمه للهلال الأحمر في قرية الجفر عند الساعة السابعة والربع، الذي قام بدوره بنقله لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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