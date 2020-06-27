حرس الحدود يجبر 3 قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية

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بعد متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف ورفضها التجاوب

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه عند الساعة الـ18.30 من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية؛ فتم على الفور متابعتها، وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب.

ووفقًا للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية؛ ما نتج عن ذلك إجبارها على العودة أدراجها.

وأوضح المتحدث أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه السعودية.حرس الحدود