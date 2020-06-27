أخبار عاجلة

الأحد القادم خسوف القمر الظلي.. لا يُرى من السعودية ولا صلاة له -
تعرف على الإجراءات المعدلة المعتمدة لبروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية -
"هاشتاج" يكشف وجهة عبدالفتاح عسيري .. ووالد اللاعب ينفي -
"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط -
تعرف على "البروتوكولات" الوقائية والإجراءات المعدلة المعتمدة للمساجد -
عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة -
تعرّف على تفاصيل الإجراءات الاحترازية لقاعات الأفراح والفنادق والاستراحات -
"الصحة" تناقش الحد الأقصى للتجمعات و"صحة الأطفال" خلال جائحة كورونا.. غدًا -
تعرف على البروتوكولات المعدلة الصحية المعتمدة في محال ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية -
شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين روَّجوا قطعًا أثرية مزوَّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فلسطين.. "كورونا" يسجل أعلى معدل يومي للإصابات

Print
فلسطين.. "كورونا" يسجل أعلى معدل يومي للإصابات فلسطين.. "كورونا" يسجل أعلى معدل يومي للإصابات
إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن

فلسطين..

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (السبت)، بتسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي الأعلى في يوم واحد، إضافة لتسجيل حالة وفاة بالفيروس.

وبينت مي الكيلة في بيان لها نقلته "رويترز"، أن الوفاة الجديدة بفيروس كورونا لشابة مقدسية من راس العامود، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى ست منذ انتشار الفيروس في مارس آذار (الماضي).

وأضافت أن من بين الإصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل.

وعادت الإصابات للظهور في بيت لحم التي سجلت أول ظهور للفيروس في الأراضي الفلسطينية، حيث سجلت 33 حالة اليوم.

في موازاة ذلك، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم بعد اجتماعه بقادة الأجهزة الأمنية في مكتبه برام الله إعادة تفعيل لجان الطوارئ في كافة المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، ومنع التجمعات والجمهرة بما فيها الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، بالإضافة إلى إغلاق المناطق المصابة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

"تأكد" يجري 35000 مسحة لفيروس كورونا في الدمام

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

مساء dmc - الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية