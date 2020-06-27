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قرار اللحظة الأخيرة .. لماذا ألغى "" عطلته الأسبوعية في نيوجيرسي؟

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قرار اللحظة الأخيرة .. لماذا ألغى "ترامب" عطلته الأسبوعية في نيوجيرسي؟ قرار اللحظة الأخيرة .. لماذا ألغى "" عطلته الأسبوعية في نيوجيرسي؟
"دير" نفى علاقة الخطوة بالحجر على الولاية

قرار اللحظة الأخيرة .. لماذا ألغى

أعلن الرئيس الأميركي دونالد أنه ألغى في اللحظة الأخيرة أمس رحلته إلى ولاية نيو جيرسي، حيث كان يفترض أن يمضي عطلة نهاية الأسبوع؛ وذلك للتأكد من أن النظام يسود في واشنطن، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وقبل ساعات من إقلاع الطائرة الرئاسية من قاعدة أندروز العسكرية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس لن يتوجه إلى نيو جيرسي، حيث كان قد قرر أن يمضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف الذي يملكه في بيدمينستر.

وذكر "ترامب" بعد ذلك في تغريدة على "تويتر أنه "أراد البقاء في واشنطن للتأكد من تطبيق القانون والنظام".

من جهته، أشار جاد دير، أحد الناطقين باسم الرئاسة إلى أن قرار الرئيس إلغاء رحلته إلى نيو جيرسي لا علاقة له بتوصيات فرض الحجر الصحي، التي أعلنها حاكم هذه الولاية، على أي شخص سافر إلى ولاية أخرى يسجل عدد الإصابات فيها ارتفاعًا.الرئيس الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية