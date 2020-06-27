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وزير الخارجية الإسرائيلي: "الضم لن يشمل غور الأردن"

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وزير الخارجية الإسرائيلي: "الضم لن يشمل غور الأردن" وزير الخارجية الإسرائيلي: "الضم لن يشمل غور الأردن"

جي بي سي نيوز :- ذكر راديو إسرائيل أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي إشكنازي المشارك في طاقم الضم، قال في جلسة مغلقة: إن خطة الضم مقلصة أكثر بكثير مما يرغب اليمين، وأن الضم لن يشمل غور الأردن: "أعتقد أنه لن يكون هناك ضم لغور الأردن، والجميع يدركون ذلك".
ونسب المراسل في التقرير الذي ترجمته حي بي سي نيوز إلى مسؤول إسرائيلي آخر في طاقم الضم قوله: أن الأميركيين يعزون أهمية بالغة لموقف بني غانتس وجابي أشكنازي. لذا فإن التصريح الذي أدلى به أشكنازي مهم جدا.
وذكر المراسل أن بني غانتس قام بعدة زيارات لمنطقة غور الأردن خلال الحملة الانتخابية، ووعد بأن يتم ضمها إلى إسرائيل، بيد أن الوزير أشكنازي قال: أنه سيؤيد فقط الانفصال عن الفلسطينيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة والدول المجاورة، مع الحفاظ على اتفاقيات السلام الحالية، والحفاظ على المصالح الإسرائيلية الاستراتيجية والحيوية، بما يعني أن أشكنازي لا يعتقد أن ضم غور الأردن هو من مصلحة إسرائيل.
أجرى المراسل اللقاء التالي مع نائب وزير الصحبة يوآف قيش، وسأله حول تصريحات أشكنازي:
س- ما رأيك في تصريحات أشكنازي الخاصة بعدم ضم غور الأردن؟
ج- أنا أحترم أشكنازي، وهذا رأيه، بيد أن هناك فرصة سانحة لن تتكرر، وعلى إسرائيل أن تستغلها لتحسين مكانتها ووضعها، وأعتقد أن الأميركيين يؤيدون تغيير الوضع على أرض الواقع، وإذا لم نفعل ذلك سيكون ذلك خطأ استراتيجي، وأنا أعتمد في ذلك على رئيس بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست ياريف لفين المشارك في مناقشات الضم في أن يتمكنا من الحصول على أكبر جدوى لإسرائيل. وأنا واثق حينما يصل الوضع إلى الكنيست أن الأغلبية ستصوت لصالح ضم أكبر مساحة ممكنة.
المصدر : جي بي سي نيوز

جي بي سي نيوز

شبكة عيون الإخبارية