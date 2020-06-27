بايرن ميونخ يتوج بدرع الدوري الألماني.. للمرة الثامنة على التوالي

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حصد اللقب الـ 30 في تاريخه

حقق بايرن ميونخ درع الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي (اللقب الـ30 في تاريخ النادي)، وذلك عقب مواجهة فولفسبورج، وانتهى اللقاء بانتصار البايرن 4-0، اليوم السبت.

واختتم البايرن موسمه متصدراً برصيد 82 نقطة.

وكان الفريق البافاري قد ضمن اللقب رسمياً قبل 3 جولات على نهاية البوندسليجا، بفارق 13 نقطة عن وصيفه بورسيا دورتموند.