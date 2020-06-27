لبنان.. رئيس مجلس النواب يدعو لإعلان حالة طوارئ مالية

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جى بي سي نيوز :- دعا رئيس مجس النواب نبيه بري، الأربعاء، الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف إلى إعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية، بحسب مراسلنا.

وذكر بري، خلال ترؤسه اجتماعا طارئا لقيادات حركة أمل أن "انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية".

وأضاف "من غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات".

وتأتي هذه الدعوة بعدما هوت أسعار الليرة اللبنانية، الثلاثاء، إلى مستوى غير مسبوق، إذ جرى تداولها فوق مستوى 6 آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء)، في أحدث مشاهد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بلبنان.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قال في وقت سابق من هذا الشهر إن البنك المركزي سيبدأ في استخدام احتياطيات محدودة من الدولار لدعم الليرة بعد أن أثار الانخفاض الحاد احتجاجات عامة جديدة.

وفقدت الليرة حوالي 75 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر، عندما انزلق لبنان إلى أزمة أدت إلى فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار مع فرض قيود على رؤوس الأموال، مما جعل من الصعب على اللبنانيين الحصول على مدخراتهم من العملات الصعبة.

ومع وجود مصادر قليلة لتدفقات الدولار الجديدة، سعى البنك المركزي إلى تثبيت سعر الدولار في دور الصرافة من خلال تحديد سعر موحد لها كل يوم مع توقيع عقوبات قانونية للتجار الذين يبيعون بأعلى من هذا السعر.

المصدر : سكاي نيوز