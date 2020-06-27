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رغم اتفاقها على التأجيل.. إثيوبيا تنوي بدء ملء السد في الأسبوعين المقبلين

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رغم اتفاقها على التأجيل.. إثيوبيا تنوي بدء ملء السد في الأسبوعين المقبلين رغم اتفاقها على التأجيل.. إثيوبيا تنوي بدء ملء السد في الأسبوعين المقبلين
تناقض بيان أديس أبابا مع ما أعلنته القاهرة والخرطوم

رغم اتفاقها على التأجيل.. إثيوبيا تنوي بدء ملء السد في الأسبوعين المقبلين

أعلنت إثيوبيا اليوم (السبت)، أنها تنوي بدء ملء سد النهضة على نهر النيل في الأسبوعين المقبلين، متعهدة في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الإفريقي.

ويناقض البيان الذي صدر صباح اليوم عن مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد جزئيًا تصريحات أدلى بها مسؤولون مصريون وسودانيون مساء أمس، وأكدوا فيها التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث خلال قمة افتراضية جمعتها مع ثلاث دول إفريقية أخرى، على وقف ملء السد إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الموضوع، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعلنت القاهرة والخرطوم في بيانين رسميين أمس عن اتفاق خلال قمّة إفريقية مصغّرة عقدت عبر الفيديو برئاسة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، على تأجيل البدء بملء سدّ النهضة الكهرمائي لحين إبرام اتّفاق بين الدول الثلاث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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