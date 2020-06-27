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"يمام الخير" يطلق أول مبادرة تدريبية تطوعية عالمية

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"يمام الخير" يطلق أول مبادرة تدريبية تطوعية عالمية "يمام الخير" يطلق أول مبادرة تدريبية تطوعية عالمية
حققت رقمًا قياسيًا تجاوز 25 ألف مشارك

أطلق فريق "يمام الخير" التطوعي في ظل جائحة كورونا، أول مبادرة تدريبية تطوعية عالمية تجاوز عدد المسجلين فيها 25 ألفًا، تحت مسمى "خليك في البيت وأحضر دوراتك".

وتكللت الدورة بالنجاح ولاقت إقبالًا كبيرًا من المدربين والمتدربين، وبلغ عدد المسجلين فيها ٢٥,٦٢٤ مسجلًا وعدد المستفيدين من الدورات ١٣,٦١٤ مستفيدًا بـ ١٩ مدربًا ومدربة و٨٠ مدربًا ومدربة مسجلين، وبلغ عدد الدول المستفيدة ٢٦ دولة عربية وغير عربية.

وقالت قائدة الفريق، المستشارة حصة الشهري: "أحمد الله وأشكره على نجاح هذه المبادرة العالمية التي حققت أرقاماً قياسية داخل وخارج المملكة العربية ولم ننس أبناءنا وبناتنا المبتعثين خلال جائحة كورونا، وهذا دورنا الآن كمواطنين مسؤولين، ومهما قدمنا لوطننا نظل مقصرين تجاه ما يقدمه لنا وكلنا مسؤول، جميع المواطنين والقطاع غير الربحي والقطاعين الخاص والحكومي".

وأضافت: "كما أشكر جميع المشرفين والمشرفات وشركاء النجاح مركز "أملي" للاستشارات الأسرية و"سعوديون في بريطانيا"، و"سعوديون في أمريكا"، وشركة "علن" للتسويق الرقمي، وشركة "ريناد المجد" لتقنية المعلومات، ووسائل الإعلام، ومنصة شهادة، وجميع المدربين والمدربات".

وأوضحت أن هذه لم تكن المبادرة الوحيدة لفريقنا "يمام الخير" التطوعي، خلال جائحة كورونا، بل هناك مبادرات أخرى، ولله الحمد والعطاء مثلما أقول دائمًا لا يتوقف "لا تتوقف عن العطاء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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