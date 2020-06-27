لمدة 60 يوماً.. العدالة يبدأ مشروع تطوير ملاعبه الخارجية

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شرع نادي العدالة بمحافظة الأحساء اليوم تنفيذ مشروع تغيير جميع الملاعب الخارجية للألعاب المختلفة، حيث أزالت شركة وطنية كبرى متخصصة الملاعب القديمة للبدء في تنفيذ مشروع تطويرها الذي يستمر لمدة 60 يومًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي المهندس عبدالعزيز المضحي أن هذا المشروع يشمل تطوير ملاعب كرة اليد والسلة والطائرة والتنس الأرضي، وملعب العشب الصناعي للفئات السنية لكرة القدم، إضافة إلى مرافق متكاملة لكل ملعب، مؤكداً أن هذه الملاعب ستكون على مستوى عالٍ وبطراز حديث ومكتملة المرافق ليعود نفعها على اللاعبين.

