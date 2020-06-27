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عسير.. 693 إصابة جديدة بكورونا في 20 مدينة

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عسير.. 693 إصابة جديدة بكورونا في 20 مدينة عسير.. 693 إصابة جديدة بكورونا في 20 مدينة
234 حالة بأبها.. و209 بخميس مشيط

عسير.. 693 إصابة جديدة بكورونا في 20 مدينة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات ، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 693 موزعة على 20 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت أبها 234 حالة، وخميس مشيط 209 حالات، ومحايل عسير 80 حالة، والنماص 33 حالة، الحرجة 23 حالة، وبيشة 19 حالة، والمضة 14 حالة، وادي بن هشبل 12 حالة ، المجاردة 10 حالات، أحد رفيدة 10 حالات، البشائر 9 حالات، سبت العلاية 8 حالات، رجال ألمع 7 حالات، وتبالة 7 حالات، سراة عبيدة 5 وتثليث 5 حالات، بللسمر 4 حالات، القحمة حالتان، ظهران الجنوب حالتان، وتنومة حالة واحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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