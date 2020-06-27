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متنفسات عائلية واحترازات.. "حدائق جدة" تفتح ذراعيها للمتنزهين

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متنفسات عائلية واحترازات.. "حدائق جدة" تفتح ذراعيها للمتنزهين متنفسات عائلية واحترازات.. "حدائق جدة" تفتح ذراعيها للمتنزهين
مكتملة التجهيزات.. ألعاب ومسطحات ومظلات وإنارة وأرصفة ومواقف

متنفسات عائلية واحترازات..

استقبلت الحدائق العامة بمحافظة جدة مرتاديها عقب انتهاء أعمال الصيانة والتأكد من اكتمال منظومة الخدمات والتجهيزات كمتنفسات للمواطنين والمقيمين، وذلك بعد رفع منع التجول وعودة الحياة لطبيعتها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي المستجد "كوفيد-19".

وأكدت أمانة محافظة جدة جاهزية هذه المرافق العامة، والاهتمام بتعقيمها وتطهيرها ومراعاة النظافة العامة لها، حفاظاً على صحة وسلامة مرتاديها، مشيرة إلى أنها مكتملة التجهيزات من ألعاب للأطفال ومسطحات خضراء ومظلات إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وبقية الخدمات الأخرى التي توفر قضاء الأوقات السعيدة للأفراد والعائلات.


وتحرص الأمانة على زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للمواطنين والمقيمين والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء المحافظة لتوفير المتنفس الجميل لجميع شرائح المجتمع.

يُذكر أن أمانة محافظة جدة استغلت مدة منع التجول في تكثيف أعمال تعقيم وصيانة الحدائق العامة لتكون جاهزة لاستقبال الزوار؛ حيث شهدت بعد عودة الحياة الطبيعية توافد الكثيرين عليها في ظل الوعي المجتمعي بالتقيد بالتدابير الوقائية للوقاية من انتشار الفيروس وتنفيذ التعليمات الاحترازية المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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