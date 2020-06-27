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الاتحاد الآسيوي: دقة بروتوكول عودة الدوري السعودي تستحق التقدير

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الاتحاد الآسيوي: دقة بروتوكول عودة الدوري السعودي تستحق التقدير

امتدح الماليزي داتو ويندسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، دقة عمل البروتوكول الصحي الذي اتخذه اتحاد القدم السعودي لعودة التدريبات، مشيراً أنه سعيد بالأنباء الإيجابية التي يتلقاها الاتحاد القاري حول اكتمال منظومة عودة المسابقات المحلية في أغلب الاتحادات المحلية بعد التوقف الاضطراري لفترة بسبب جائحة المستجد (كوفيد19-).
وأوضح ويندسور في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية: "يسعدنا رؤية تلك التقارير، إنه أمر رائع أن نعود من جديد، لقد سعدت كثيراً بعودة الدوري السعودي قريباً وسعدت أيضاً بالتقارير الجيدة فيما يخص الدقة في عمل البروتوكول الصحي.. إنه أمر يستحق التقدير".
وكان الاتحاد السعودي للعبة، قد أعلن عن قرار استئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اعتباراً من 4 أغسطس المقبل بعد فترة توقف بدأت في 14 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.
ومن ناحيته، قال الكوري الجنوبي شين مان جيل مدير دائرة المسابقات بالاتحاد الآسيوي إن الاتحاد السعودي للعبة استطاع مواجهة أزمة كورونا الطارئة ببراعة.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "عودة المدربين واللاعبين بهذه الدقة وتطبيق بروتوكول صحي رسمي ورسم خارطة زمنية لدوري مهم وكبير، مثل الدوري السعودي يستحق الإشادة والتقدير، ويسهم أيضاً في إضفاء قوة فنية لمباريات الفرق بدوري أبطال آسيا، وهو ما تنتظره جماهير القارة".
وتابع: "دائرة المسابقات يسعدها دعم الاتحاد السعودي للعبة وكل الاتحادات الكروية، فالقارة تظل متحدة دومًا في كل الظروف".

الاتحاد الآسيوي: دقة بروتوكول عودة الدوري السعودي تستحق التقدير

الاتحاد الآسيوي: دقة بروتوكول عودة الدوري السعودي تستحق التقدير

الاتحاد الآسيوي: دقة بروتوكول عودة الدوري السعودي تستحق التقدير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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