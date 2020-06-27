عسير.. 693 إصابة جديدة بكورونا في 20 مدينة

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234 حالة بأبها.. و209 بخميس مشيط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 693 موزعة على 20 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت أبها 234 حالة، وخميس مشيط 209 حالات، ومحايل عسير 80 حالة، والنماص 33 حالة، الحرجة 23 حالة، وبيشة 19 حالة، والمضة 14 حالة، وادي بن هشبل 12 حالة ، المجاردة 10 حالات، أحد رفيدة 10 حالات، البشائر 9 حالات، سبت العلاية 8 حالات، رجال ألمع 7 حالات، وتبالة 7 حالات، سراة عبيدة 5 وتثليث 5 حالات، بللسمر 4 حالات، القحمة حالتان، ظهران الجنوب حالتان، وتنومة حالة واحدة.