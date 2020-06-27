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غداً.. إيداع أول راتب لموظفي الدولة بدون غلاء المعيشة

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غداً.. إيداع أول راتب لموظفي الدولة بدون غلاء المعيشة غداً.. إيداع أول راتب لموظفي الدولة بدون غلاء المعيشة
توقّف قبل عدة سنوات بسبب تراجع النفط ثم عاد

غداً.. إيداع أول راتب لموظفي الدولة بدون غلاء المعيشة

تودِع البنوك ، غداً الأحد، أول راتب لموظفي الدولة بعد القرار الذي أصدرته وزارة المالية بتاريخ 11 مايو لعام 2020م بإيقاف غلاء المعيشة بعد صدور توجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة؛ حمايةً لاقتصاد المملكة من أجل تجاوز أزمة جائحة كورونا وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في 11 مايو 2020 الموافق 18 رمضان 1441هـ عن إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو ورفع نسبة الضريبة إلى 15% بدءاً من شهر يوليو القادم.

وأوضحت أهمية هذه الإجراءات التي تستهدف حماية المملكة لتجاوز أزمة كورونا العالمية وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار.

يُذكر أن بدل غلاء المعيشة يصرف لموظفي الدولة الذين يصل عددهم إلى حوالي مليون و400 ألف موظف، وكان قد توقف بدل غلاء المعيشة قبل عدة سنوات بسبب تراجع النفط، ثم عاد من جديد بعد تحسن الأوضاع وأسعار النفط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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