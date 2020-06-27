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الرياض السابعة بـ 181 حالة.. 2169 إصابة جديدة بكورونا سجلت في 7 مدن

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الرياض السابعة بـ 181 حالة.. 2169 إصابة جديدة بكورونا سجلت في 7 مدن الرياض السابعة بـ 181 حالة.. 2169 إصابة جديدة بكورونا سجلت في 7 مدن
من بين 3927 حالة جديدة أعلنتها الصحة اليوم ليرتفع الإجمالي إلى 178504

الرياض السابعة بـ 181 حالة.. 2169 إصابة جديدة بكورونا سجلت في 7 مدن

كشف تقرير وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في 7 مدن بالمملكة.

وجاءت الرياض في المرتبة السابعة، بـ 181 حالة و399 حالة في الدمام، و408 حالة في مكة المكرّمة، وأبها 234 حالة، والهفوف 535، وخميس مشيط 209، والطائف 208.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 178504 حالة، كما تم تسجيل 1657 حالة تعافٍ، ليصل اجمالي المتعافين إلى 122128، وكشفت الوزارة عن 37 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1511 "رحمهم الله" كما أكدت أن الحالات النشطة 54865 حالة، والحالات الحرجة 2283 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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