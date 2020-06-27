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"الصحة" تروي قصة حالة: سيدة نقلت عدوى كورونا لـ21 فرداً من أسرتها

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"الصحة" تروي قصة حالة: سيدة نقلت عدوى كورونا لـ21 فرداً من أسرتها "الصحة" تروي قصة حالة: سيدة نقلت عدوى كورونا لـ21 فرداً من أسرتها
الوزارة في تقريرها اليومي: لم تلتزم بالإجراءات الوقائية.. بينهم "كبار سن"

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة.

وقالت الوزارة: عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كان السبب في نقل العدوى من سيدة مصابة إلى 21 فرداً من أسرتها من ضمنهم كبار في السن.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 178504 حالة، كما تم تسجيل 1657 حالة تعافٍ، ليصل اجمالي المتعافين إلى 122128، وكشفت الوزارة عن 37 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1511 "رحمهم الله"، كما أكدت أن الحالات النشطة 54865 حالة، والحالات الحرجة 2283 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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