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"قيراط حظ ولا فدان شطارة".. أمريكي يفوز باليانصيب مرتين

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"قيراط حظ ولا فدان شطارة".. أمريكي يفوز باليانصيب مرتين "قيراط حظ ولا فدان شطارة".. أمريكي يفوز باليانصيب مرتين
يقضي حياته بنسق هادئ خلال تقاعده ويمارس صيد الأسماك

استطاع الأمريكي مارك كلارك، من ولاية ميشيغان، الفوز بجائزة اليانصيب وقدرها 4 ملايين دولار، مرتين.

وفي حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال "كلارك": يستبعد كثيرون الفوز بالملايين لمرة، فكيف الأمر إن فكرت بأن ذلك سيحدث مرتين.

وأضاف "كلارك" البالغ من العمر 50 عاماً، أنه يعجز عن التعبير على سعادته بالحظ الجيد الذي يتمتع به ومنحه الملايين.

وتعود قصة حظ "كلارك" السعيد للعام 2017، فبينما كان يحصل على الوقود من محطة في هدسون بميشيغان، قرر شراء تذكرة يانصيب تمنح الفائز جوائز فورية، ليتفاجأ بفوزه بـ4 ملايين دولار بعدما خدش الجزء المخصص للكشف عن الجوائز.

وبعد تلك الحادثة وتقاعده بفترة وجيزة، اشترى "كلارك" مجدداً تذكرة أخرى ليفوز بذات المبلغ وهو 4 ملايين دولار مجدداً.

وروى تفاصيل فوزه بالملايين الأربعة الأخيرة قائلاً: قمت بخدش تذكرة اليانصيب بعملة معدنية قديمة كان والدي قد أعطاني إياها قبل عشر سنوات. لا أنفك أفكر بكون هذه العملة المحظوظة قد ساهمت بفوزي بالجائزة الكبيرة.

ويخطط "كلارك" لاستثمار أمواله بينما يقضي حياته وفق نسق هادئ خلال تقاعده، مع ممارسة هواياته المفضلة ومنها صيد الأسماك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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